Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, programda Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker ile Radyo Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Alptekin'in sorularını yanıtladı. Başkan Tutdere, kıentte yürütülen altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

'Radyo Toplumun Bilgilendirilmesinde Önemli Bir Mecra'

Dünya Radyocular Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Abdurrahman Tutdere, radyonun toplumun bilgilendirilmesi ve kamuoyunun gündemden haberdar edilmesi açısından önemli bir görev üstlendiğini ifade etti. Deprem sonrası Adıyaman'da faaliyet gösteren radyoların yaşadığı mağduriyetlerin farkında olduklarını belirten Tutdere, imkânlar ölçüsünde destek vermeye çalıştıklarını söyledi. Önümüzdeki süreçte radyo temsilcileriyle yeniden bir araya gelerek yapılabilecekleri istişare edeceklerini kaydeden Tutdere, radyonun hem bilgilendirme hem de vatandaşların stres atmasına katkı sunma noktasında önemli bir mecra olduğunu vurguladı.

Yerel basının zor şartlar altında yayın hayatını sürdürmeye çalıştığını dile getiren Tutdere, tüm dinleyicilere iyi akşamlar dileyerek kentte etkili olan yağışların bereket getirmesini temenni etti.

'Altyapıda Yüzde 98'e Ulaştık'

Kent genelinde yürütülen altyapı çalışmalarına değinen Tutdere, hava koşulları nedeniyle asfalt çalışmalarına geçici olarak ara verildiğini belirtti. Islak zemin ve malzeme nedeniyle teknik olarak asfalt dökümünün mümkün olmadığını ifade eden Tutdere, yaşanan durumun geçici olduğunu söyledi.

Şehrin altyapı hatlarının büyük ölçüde yenilendiğini kaydeden Tutdere, bugüne kadar yaklaşık 540 kilometre yeni hat döşendiğini, evsel bağlantılarla birlikte toplamda yaklaşık 700 kilometrelik altyapının yenilendiğini açıkladı. Çalışmaların yüzde 98 oranında tamamlandığını belirten Tutdere, altyapının tamamlanmasının ardından üstyapı, yol ve kaldırım düzenlemelerinin de bu yıl içerisinde bitirileceğini ifade etti.

Deprem sonrası şehrin yüzde 65'inin yıkıldığını hatırlatan Tutdere, enkaz kaldırma çalışmaları, yerinde dönüşüm süreci ve yeni konut inşaatlarında kullanılan ağır tonajlı araçların yolları ciddi şekilde deforme ettiğini söyledi. Yağışlarla birlikte bu deformasyonların daha görünür hale geldiğini belirten Tutdere, yolların son üç yılda büyük bir yük taşıdığını ve mevcut sorunların geçici olduğunu vurguladı. Vatandaşlardan sabır isteyen Tutdere, kalıcı çözümlerle ulaşımın rahatlatılacağını ifade etti.

Tutdere'den Su İddialarına Net Yanıt

İçme suyuyla ilgili sosyal medyada yer alan iddialara da açıklık getiren Tutdere, bazı mahallelerde oluşan koku şikâyetleri üzerine ekiplerin hemen inceleme başlattığını söyledi. Yeni döşenen hatlarda yapılan basınç testleri sonrasında şebekede kalan sudan kaynaklı geçici bir koku oluştuğunun tespit edildiğini belirten Tutdere, sorunun giderildiğini ve klorlama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

İçme suyuna kanalizasyon karışmasının fiziki olarak mümkün olmadığını ifade eden Tutdere, kamuoyunda paniğe yol açan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Tedbir amaçlı olarak 12 saatlik kullanım uyarısı yapıldığını ancak şu an itibarıyla herhangi bir sorunun kalmadığını vurguladı.

Alternatif Su Kaynağı İçin Süreç Sürüyor

Göreve geldiği günden bu yana Adıyaman'ın en önemli sorunlarından birinin içme suyu olduğunu her platformda dile getirdiğini belirten Tutdere, küresel iklim değişikliği nedeniyle kentin alternatif bir su kaynağına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu kapsamda Atatürk Barajı'ndan su temini için belediye meclisinde karar alındığını ve 2024 yılının sonlarına doğru protokollerin Devlet Su İşleri (DSİ) ile yapıldığını açıkladı.

Proje ihalesinin gerçekleştirildiğini aktaran Tutdere, yatırım programında yeterli ödeneğin ayrılması için girişimlerin sürdüğünü ifade etti. İnşaat ihalesinin de bir an önce yapılmasını arzu ettiklerini belirten Tutdere, arıtma ve diğer teknik süreçlerin de yakından takip edildiğini söyledi.

'2026 Yılında Hedefimiz, Kalıcı Çözüm'

Yerel seçimlerde vatandaşların kendilerine büyük bir sorumluluk verdiğini dile getiren Tutdere, 20 aylık süreçte önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, yerinde dönüşümde Türkiye'nin en başarılı belediyelerinden biri olduklarını ifade etti. Birçok mahallenin altyapı ve üstyapısının tamamlandığını belirten Tutdere, 2026 yılının sonlarına doğru birçok sorunun aşılmış olacağını söyledi.

Kentin gerçekleriyle yüzleşen bir belediye başkanı olduğunu vurgulayan Tutdere, zaman zaman haksız eleştirilerle karşılaşsalar da Adıyaman'ın sorunlarını bildiklerini ve çözüm için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

