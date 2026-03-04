Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde bilgilendirme standı kuruldu. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, standı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, vatandaşlara sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve obeziteyle mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

Ekinlik kapsamında dağıtılan materyallerle toplumda sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amaçlanırken, obeziteye karşı bilinç oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak: RSS