Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Haftalık Değerlendirme Toplantısı, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik başkanlığında, müdürlük yöneticileri ve teknik ekiplerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda, 2025 yılı boyunca il genelinde sunulan sağlık hizmetleri tüm yönleriyle değerlendirildi, 2026 yılına ilişkin planlamalar masaya yatırıldı. Hastanelerde yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik adımlar görüşüldü.

Toplantının açılışında konuşan Prof. Dr. Şirik, 'Adıyaman'da sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için tüm ekiplerimizle birlikte yoğun bir gayret içerisindeyiz' dedi.

2025 yılı çalışmalarının değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Şirik, '2025 yılında yürütülen çalışmaların sonuçlarını değerlendiriyor, 2026 yılı için daha güçlü ve etkin bir sağlık hizmeti sunabilmek adına planlamalarımızı yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Hastanelerde süren projelere de değinen Prof. Dr. Şirik, 'Devam eden projeler, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak ve hizmet kalitesini artıracaktır. Hep birlikte ilimizin sağlık alanında daha ileriye taşınması için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

