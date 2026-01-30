Acil Servis Doktoru Seyit Cem Büyükkaya, son haftalarda ülke genelinde influenza vakalarında belirgin bir artış gözlendiğini belirterek, özellikle kış aylarında sık görülen bu viral enfeksiyonun bazı risk gruplarında ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Büyükkaya, influenza hastalığına ilişkin yaptığı açıklamada, 'İnfluenza, grip virüslerinin neden olduğu, solunum yoluyla bulaşan akut bir enfeksiyon hastalığıdır. Ani başlangıçlı olması ve günlük yaşamı belirgin şekilde etkilemesiyle sıradan soğuk algınlığından ayrılır' ifadelerine yer verdi.

Grip hastalığının belirtilerine değinen Büyükkaya, 'Grip genellikle ani başlayan yüksek ateş, titreme, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve halsizlik ile kendini gösterir. Bazı hastalarda kuru öksürük, iştahsızlık, mide bulantısı ve çocuklarda karın ağrısı da görülebilir. Şikâyetler çoğunlukla 5-7 gün içinde azalır ancak halsizlik daha uzun sürebilir' ifadelerini kullandı.

Risk gruplarına dikkat çeken Doktor Büyükkaya, '65 yaş üstü bireyler, küçük çocuklar, hamileler, kronik hastalığı (kalp, akciğer, diyabet vb.) olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler grip açısından daha yüksek risk altındadır. Bu gruplarda zatürre gibi komplikasyonlar gelişebilir' ifadelerini kullandı.

İnfluenza virüsünün bulaşma yollarına da değinen Büyükkaya, 'İnfluenza; öksürme, hapşırma ve konuşma sırasında yayılan damlacıklar yoluyla veya virüs bulaşmış yüzeylere temas sonrası el-ağız-burun temasıyla bulaşır. Kapalı ve kalabalık ortamlar bulaş riskini artırır' ifadelerine yer verdi.

Vatandaşları korunma ve tedbir alma konusunda uyaran Büyükkaya, şu önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:

Ellerin sık sık sabun ve suyla yıkanması

Kalabalık ortamlarda maske kullanılması

Hasta kişilerle yakın temastan kaçınılması

Öksürürken veya hapşırırken ağız ve burnun kapatılması

Ortamların düzenli olarak havalandırılması

Özellikle risk grubunda yer alan kişilerin grip aşısını yaptırmasının önemine vurgu yapan Büyükkaya, 'Ateşin 3 günden uzun sürmesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı, şiddetli halsizlik veya kronik hastalığı olan kişilerde grip belirtilerinin ortaya çıkması durumunda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır' ifadelerini kullandı.

Büyükkaya ayrıca, influenza belirtileri olan kişilerin istirahat etmeleri, bol sıvı tüketmeleri ve hekim önerisi olmadan antibiyotik kullanmamaları gerektiğini ifade etti.

Kaynak : PERRE