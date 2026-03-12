Adıyaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, böbrek hastalıklarının dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayarak, her yıl yaklaşık 11 milyon kişinin böbrek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı. Şirik ayrıca organ bağışının önemine de değinerek toplumda bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini ifade etti.

Küresel Bir Halk Sağlığı Sorunu

Böbrek hastalıklarının dünya genelinde milyonlarca insanı etkilediğini belirten Şirik, özellikle Kronik Böbrek Hastalığı (KBH)'nın erken dönemde tanı ve tedavi edilmemesi durumunda son dönem böbrek yetmezliğine ilerleyebildiğini söyledi.

Güncel verilere göre dünya genelinde yaklaşık 850 milyon kişinin böbrek hastalıklarından etkilendiğini belirten Şirik, hastalığın kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon ve erken ölümlerle de yakından ilişkili olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki verilere de değinen Şirik, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 yılı istatistiklerine göre ülkede meydana gelen ölümlerin yüzde 3,2'sinin böbrek yetmezliği nedeniyle gerçekleştiğini kaydetti.

Çevre Sağlığı ile Böbrek Sağlığı Arasındaki Bağ

Şirik, bu yılın temasının böbrek sağlığı ile çevre sağlığı arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çektiğini belirterek, temiz çevre koşullarının sağlık açısından kritik rol oynadığını söyledi.

Temiz suya erişim, hava kirliliğinin azaltılması, sağlıklı besin zinciri ve sürdürülebilir yaşam koşullarının böbrek sağlığının korunmasında temel unsurlar olduğunu vurgulayan Şirik, iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin böbrek hastalıkları riskini artırabileceğine işaret etti.

Erken Tanı ve Aile Hekimlerinin Rolü

Diyabet ve hipertansiyonun kronik böbrek hastalığının en sık nedenleri arasında yer aldığını belirten Şirik, erken tanı ve koruyucu sağlık hizmetlerinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Şirik, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) sayesinde aile hekimlerinin kronik hastalıkların erken teşhisi, tedavisi ve takibinde önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Vatandaşlara Sağlıklı Yaşam Çağrısı

Dünya Böbrek Günü vesilesiyle vatandaşlara çağrıda bulunan Şirik, böbrek sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu:

-Yaşa ve risk durumuna uygun sağlık taramalarını yaptırmak

-Sağlıklı ve dengeli beslenmek

-Yeterli ve güvenli su tüketmek

-Düzenli fiziksel aktivite yapmak

-Sigara ve alkolden uzak durmak

-Çevreyi koruyan sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları benimsemek

Şirik açıklamasını, 'Unutmayalım; sağlıklı böbrekler için sağlıklı bir çevre, sağlıklı bir çevre için bilinçli bireyler gereklidir.' sözleriyle tamamladı.

