Hastanede kurulan standı ziyaret eden Mehmet Şirik ile Başhekim Mehmet Tepe, Obezite Ünitesi sorumlu hekimi Emine Erun'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Son Bir Yılda 710 Kilo Kaybı

Obezite Ünitesi tarafından kişiye özel beslenme programları, kapsamlı medikal değerlendirmeler ve sürdürülebilir yaşam tarzı değişiklikleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde son bir yıl içerisinde toplam 710 kilo kaybı sağlandığı bildirildi.

Uzm. Dr. Emine Erun, Dünya Obezite Günü dolayısıyla kurulan stantta vatandaşlara obezite konusunda bilgilendirme yapıldığını belirterek, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve bilinçli yaşam alışkanlıklarının öneminin anlatıldığını ifade etti.

'Obezite Ciddi Bir Halk Sağlığı Sorunudur'

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ise yaptığı açıklamada obezitenin yalnızca estetik bir sorun olmadığını vurgulayarak, 'Obezite; diyabet, kalp-damar hastalıkları ve birçok kronik rahatsızlığa yol açabilen ciddi bir halk sağlığı sorunudur' dedi.

Şirik, vatandaşları sağlıklı kilo verme konusunda bilinçli hareket etmeye ve profesyonel destek almak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Ünitesi'ne başvurmaya davet etti.

