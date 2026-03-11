AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Üyesi İshak Şan, yaptığı açıklamada sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, implant tedavisinin artık Adıyaman'da da uygulanmaya başlanmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

'Vatandaşlarımıza Daha Modern Tedavi İmkânları Sunuyoruz'

Şan, sağlık alanındaki yatırımların temel amacının vatandaşların daha kapsamlı ve modern hizmetlere ulaşmasını sağlamak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Amacımız, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak vatandaşlarımıza daha kapsamlı ve modern tedavi imkânları sunmaktır.'

Uygulama Komisyon Değerlendirmesi Sonrasında Yapılacak

İmplant tedavisinin her hastaya doğrudan uygulanmayacağını belirten Şan, tedavi sürecinin merkez bünyesinde oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirileceğini söyledi. Yapılacak inceleme sonucunda endikasyonu uygun görülen hastalara implant uygulaması gerçekleştirileceği kaydedildi.

'Kalıcı ve Doğal Görünümlü Bir Tedavi Yöntemi'

İmplant tedavisinin çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleri sayesinde gerçekleştirildiğini belirten Şan, bu yöntemin komşu dişlere zarar vermeden kalıcı ve doğal görünümlü çözümler sunduğunu ifade etti.

Bu hizmetin Adıyaman'daki vatandaşlar açısından önemli bir sağlık hizmeti olduğunu dile getiren Şan, tedavi ücretlerinin ise ilgili mevzuat kapsamında hastalar tarafından karşılanacağını bildirdi. Milletvekili İshak Şan, Adıyaman'da sağlık yatırımlarının ve hizmetlerinin artarak devam edeceğini belirterek implant uygulamasının hayata geçirilmesinde emeği geçen Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak : PERRE