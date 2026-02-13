Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müslüm Toptan, çocukluk çağında sık görülen göz tembelliği (ambliyopi) rahatsızlığının erken dönemde fark edilmesi halinde tedavi edilebileceğini belirterek, aileleri düzenli göz muayeneleri konusunda uyardı.

Doç. Dr. Toptan, göz tembelliğinin bir gözün diğerine göre daha az görmesiyle ortaya çıktığını ifade ederek, hastalığın genellikle çocukluk döneminde geliştiğini ve çoğu zaman fark edilmesinin zor olduğunu söyledi.

'Göz tembelliği, çocukluk döneminde gözden beyne giden görsel uyarıların yeterince alınamaması sonucu gelişir. Beyin, zamanla az gören gözden gelen görüntüyü baskılar ve bu durum kalıcı görme kaybına yol açabilir' diyen Doç. Dr. Toptan, ailelerin erken dönemde farkındalık kazanmasının önemine dikkat çekti.

En Sık Nedenler Şaşılık ve Kırma Kusuru

Göz tembelliğine yol açan nedenler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Toptan, çocukluk çağında görmeyi engelleyen her durumun ambliyopiye neden olabileceğini ifade etti. Bu durumların başında şaşılık, doğuştan katarakt, göz kapağı düşüklüğü ve gözlük gerektiren kırma kusurlarının ihmal edilmesinin geldiğini söyledi.

'İki göz arasındaki kırma kusuru farkı 1,5 dereceden fazla olduğunda, yüksek olan gözde tembellik gelişme riski artar' diyen Doç. Dr. Toptan, her iki gözde doğuştan yüksek dereceli kırma kusuru bulunması halinde, özellikle 3-5 yaş arasında gözlük kullanılmamasının çift taraflı göz tembelliğine yol açabileceğini vurguladı. Bu yaş grubunda yapılan göz muayenelerinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Belirtiler Çoğunlukla Geç Ortaya Çıkıyor

Doç. Dr. Toptan, göz tembelliğinin belirtilerinin çoğu zaman geç fark edildiğini belirterek, hastalığın genellikle 6-9 yaş arasında belirti vermeye başladığını söyledi.

'Görme keskinliğinde azalma, derinlik algısında bozulma, gözlerde kayma, çift görme ve gözleri kısarak bakma gibi şikayetler görülebilir. Ancak çocuklar bu durumu ifade edemeyebilir, bu nedenle ailelerin dikkatli olması gerekir' diyen Toptan, belirtilerin fark edilmesinde ailelerin rolüne dikkat çekti.

Tedavide Erken Müdahale Önemli

Tedavi sürecine de değinen Doç. Dr. Toptan, öncelikle göz tembelliğine neden olan problemin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

'Eğer tembellik katarakt, şaşılık ya da göz kapağı düşüklüğüne bağlıysa cerrahi tedavi uygulanabilir. Kırma kusuru varsa gözlük ya da kontakt lens tedavisine başlanır. Ardından sağlam gözün kapatılmasıyla zayıf gözün çalıştırılması amaçlanan kapama tedavisi uygulanır' şeklinde konuştu.

Ailelere çağrıda bulunan Doç. Dr. Müslüm Toptan, 'Çocuğun gözlerinde kayma, el-göz koordinasyonunda bozukluk ya da görme ile ilgili şüpheli bir durum fark edildiğinde vakit kaybetmeden göz hekimine başvurulmalıdır. Erken teşhis, kalıcı görme kaybının önüne geçebilir' ifadelerini kullandı.

