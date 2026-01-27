'Sağlık Çalışanlarının Sesi Olmaya Devam Edeceğiz'

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Çelik, şunları söyledi:

'Bugün İl Sağlık Müdürlüğümüzde görev yapan değerli personelimizle bir araya geldik. Amacımız, sahada çalışan arkadaşlarımızın sorunlarını doğrudan kendilerinden dinlemek, çözüm önerilerini almak ve onların sesi olmaktır. Sağlık çalışanlarımızın özverili gayretleri, sağlık hizmetlerinin en önemli dayanağıdır. Bizler de sendika olarak onların yanında durmayı, haklarını savunmayı ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi görev biliyoruz.'

Çelik, ziyaretlerin sadece bir nezaket ziyareti olmadığını vurgulayarak, çalışanların dile getirdiği her talebin sendikanın gündeminde yer alacağını belirtti:

'Her birimden farklı sorunlar ve beklentiler duyduk. Bunları not aldık ve ilgili mercilere ileteceğiz. Sağlık-Sen olarak, çalışanlarımızın hak ettiği değeri görmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim için en önemli husus, sağlık çalışanlarının huzurlu, güvenli ve adil bir çalışma ortamına sahip olmasıdır.'



Başkan Çelik, ziyaretlerin devam edeceğini ifade ederek şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

'Çalışanlarımızın yanında olmaya, onların sesi ve güvencesi olmaya devam edeceğiz. Sağlık hizmetlerinin kalitesi, çalışanlarımızın memnuniyetinden geçmektedir. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Ziyaret kapsamında nezaketi ve hoşgörüsü için İl Sağlık Müdürü Sayın Prof. Dr. Mehmet Şirik'e teşekkür ediyoruz.'

