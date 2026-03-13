Prof. Dr. Mehmet Şirik, sağlık çalışanlarının toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için gösterdikleri özverili çabanın her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Şirik açıklamasında, hekimliğin insan hayatı ile ölüm arasındaki en kritik noktada görev yapan kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Sağlık çalışanlarımız, mesai kavramı gözetmeden, büyük bir fedakârlıkla görev yapmaktadır. Onların gayreti sayesinde sağlık sistemimiz bugünlere gelmiş ve her geçen gün daha da güçlenmiştir.'

Adıyaman'da sağlık alanında yapılan yatırımların, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gayretiyle birleştiğinde vatandaşlara daha güçlü bir sağlık hizmeti sunulduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, '14 Mart Tıp Bayramı, hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın fedakârlıklarını hatırladığımız, onların toplum sağlığı için üstlendikleri kutsal görevi bir kez daha takdir ettiğimiz anlamlı bir gündür.

Adıyaman özelinde, özellikle deprem sonrası yaşanan zorlu süreçlerde sağlık çalışanlarımızın gösterdiği özveri, milletimizin hafızasında unutulmaz bir yer edinmiştir. En ağır koşullarda bile vatandaşlarımızın yanında olan hekimlerimiz ve sağlık personelimiz, sadece tedavi edici değil aynı zamanda moral ve umut verici bir rol üstlenmiştir.

Bizler Adıyaman'da, sağlık hizmetlerini güçlendirmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yeni hastaneler, modern tıbbi cihazlar ve eğitim programlarıyla sağlık altyapımızı her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Ancak bu gelişmelerin en önemli unsuru, mesleğini aşkla yapan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızdır.

Hekimlik, hayat ile ölüm arasındaki en kritik noktada görev yapan bir meslektir. Bu sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getiren tüm meslektaşlarımı ve sağlık çalışanlarımızı gönülden kutluyor, Adıyaman halkı adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, başta Adıyaman'daki hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyor, sağlık ve huzur dolu günler diliyorum.' dedi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE)

