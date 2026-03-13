ABD ve İsrail’in emperyalist emelleri ile Ortadoğu’yu bir kan gölüne ve istikrarsız bir bölgeye çevirdiklerini vurgulayan Demir “hiçbir somut gerekçesi olmayan bu ahlaksız saldırıda 165 kız çocuğu vahşice katledildi ve şimdiden binlere varan sayıda masum sivil hayatını kaybetti. Bu nedenle ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaş ahlaksız, hukuksuz, gayrı meşrudur ve kabul edilemezdir” şeklinde konuştu.

Savaşın amacının bölge ülkelerini ekonomik ve askeri olarak zayıflatıp çökertme, coğrafyamızı istikrarsızlaştırma ve bölge ülkelerini siyo-emperyal kampın uydu devletleri haline getirmek olduğunu belirten Demir, açıklamasında “söz konusu savaş bu nedenle başlatılmış ve nihai olarak bölge ülkelerini savaşın içine çekmek, böylece bölgesel bir savaş çıkarmak hedeflenmektedir. Bu yönüyle ABD-İsrail ittifakının bu hedefleri, bölgedeki devletler ve toplumlar için büyük bir tehdittir. Açıkça ifade ediyoruz ki söz konusu savaşa ilişkin yapılacak her bir değerlendirme ancak bu tespitler kabul edildikten sonra bir anlam taşıyabilir” ifadelerini kullandı.

“Siyonizmin Müslüman halklar arasında bölgesel bir savaş başlatma planlarına karşı uyanık ve tedbirli olmak bölge ülkelerinin yönetici, siyasetçi, medya ve sivil toplum örgütlerinin öncelikli sorumluluğudur. Bu anlamda sorumlu bir dil kullanmak zorunludur” diyen Demir, “İran’ın kendisine saldıran İsrail ve ABD’ye askeri saldırılarda bulunması meşru bir hak olmakla birlikte, bu haksız savaşı İsrail – ABD ittifakı başlatmış olsa da İran devletinin de sorumluluğu; bölgesel bir savaşı tetikleyecek söylem ve eylemlerden kaçınması, kendisine doğrudan saldırmayan ülkelere yönelik saldırılarda bulunmaması, saldırıları ABD üslerinin ötesine taşıyarak bölge ülkelerini doğrudan hedef almamasıdır” dedi.

Mehmet Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu meyanda; sivil yerleşim yerlerine ve üretim tesislerine saldırılması, bu saldırılarda başta kadınlar, çocuklar, işçiler, sağlık personeli gibi sivil ölümlerin ve yaralanmaların yaşanması, su tesisleri ve altyapının hedef alınması, uluslararası deniz yollarının kapatılması, gıda güvenliğin tehdit edilmesi uluslararası ve insani hukuk açısından kabul edilemezdir. Sivilleri korumak savaşan tüm tarafların uluslararası hukuk açısından sorumluluğudur.”

“Memur-Sen olarak diyoruz ki; bu haksız ve hukuksuz savaşa karşı BM başta olmak üzere uluslararası toplumu, İslam İşbirliği Teşkilatını ve bölge ülkelerini harekete geçmeye; uluslararası hukukun işletilmesi, savaş suçlarının izlenmesi ve suçluların cezalandırılması, sivil kayıpların önlenmesi ve bu gayrı meşru savaşın bitirilmesi için sorumluluk almaya davet ediyoruz.”