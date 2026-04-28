Adıyaman'da kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla kurulan Adıyaman Kent Kadınları Platformu, kentte 'Sanat Sokağı' olarak bilinen alanda kadınları bir araya getirdi. Platform üyeleri, hem üretimlerini sergileyebilecekleri hem de ekonomik kazanç sağlayabilecekleri bir alan oluşturmayı hedefliyor. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Kültürel ve Ekonomik Kalkındırma Derneği (AKEK) Kurucu Başkanı Dilvin Şirvan Toprak, 'Biz Adıyaman Kent Kadınları Platformu adıyla WhatsApp üzerinden bir grup kurduk. Bu platformdaki kadınların ürettikleri ürünleri satabilecekleri bir pazar yeri talebinde bulunduk' dedi.

'Sanat Sokağı, Kadınlara Tahsis Edildi'

Toprak, belediye yetkililerinin 'Sanat Sokağı' olarak bilinen alanı işaret ettiğini belirterek, 'Burayı temizleyip güzelleştirmek istiyoruz. Çünkü burada zaman zaman güvenlik sorunları yaşanıyor. Belediye burayı bize tahsis etti. Sokakta 20 dükkân bulunuyor. Boş kalan dükkânları kadın esnaflarla doldurmaya çalışıyoruz' diye konuştu.

'İlk Etkinlikte 55 Kadın Yer Aldı'

Platform üzerinden kadınlara çağrı yaptıklarını aktaran Toprak, 'Haftada bir gün kadın kooperatifleri ile evinde üretim yapan kadınların gelip satış yapabilecekleri bir alan oluşturduk. İlk etkinliğimizi 7 Aralık'ta, yağmur ve fırtınaya rağmen 55 kadının katılımıyla gerçekleştirdik' ifadelerini kullandı.

'Katılım Düştü, Destek Bekleniyor'

Son dönemde katılımın azaldığını dile getiren Toprak, 'Geçen hafta sadece 3 kadın katıldı. Çünkü beklenen ziyaretçi yoğunluğu oluşmadı' dedi.

'Hedefimiz Turistik ve Canlı Bir Çarşı'

Toprak, belediyenin verdiği yetkiyle ve sivil toplum kuruluşlarından sağlanacak desteklerle alanı canlandırmak istediklerini belirterek, 'Burayı daha estetik ve güvenli hale getirerek, Adıyaman'a gelen ziyaretçilerin rahatça alışveriş yapabileceği bir çarşıya dönüştürmek istiyoruz' şeklinde konuştu.

'Deprem Sonrası Adıyaman'ı Yeniden Ayağa Kaldırmayı Hedefliyoruz'

Deprem sonrası kadınların üstlendiği sorumluluklara dikkat çeken Toprak, 'Kadınlar hem evin hem hayatın yükünü taşıyor. Biz de 700 kadının sesi olarak Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz' dedi.

'İlk Etapta Fiziki Düzenlemeler Yapılacak'

Sokakta yapılacak düzenlemelere ilişkin bilgi veren Toprak, 'İlk etapta sokak düzenlemesi, görsel iyileştirme, ışıklandırma ve güvenlik sistemlerini kuracağız. Ayrıca tuvalet ihtiyacını karşılamak için konteyner kurulacak. Sonraki aşamada sundurmaların yenilenmesi ve güvenlik görevlisi temini planlanıyor' ifadelerini kullandı.

'Her Katkı Bu Sokağa Harcanacak'

Toprak, gerekli kaynak için destek çağrısında bulunarak, 'Kim ne katkı sunarsa kabul edeceğiz. Elde edilen her kuruş bu sokağa harcanacak' dedi.

'Hepimizin Amacı Aynı'

Platformun kapsayıcı yapısına vurgu yapan Toprak, 'Her siyasi görüşten, her yaş ve eğitim seviyesinden kadınlarımız var. Amacımız kadınların gücüyle Adıyaman'ı ayağa kaldırmak' diye konuştu.

'Amacımız Kadınları Kalkındırmak ve Eşitliği Sağlamak'

Türk Kadınlar Birliği Adıyaman Şube Başkanı İpek Aslangöz, 'Amacımız kadınları kalkındırmak ve eşitliği sağlamak. Bu çarşı projesi, Dilvin Hanım ve arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız görüşmeler sonucunda ortaya çıktı. Deprem sonrası kadınlarımızın ve çocuklarımızın psikolojisi olumsuz etkilendi. Bu nedenle Adıyaman'da böyle bir alanın olması gerekiyordu. Çok güzel olacağına inanıyoruz. Her şey kadınlar için' dedi.

'Kadınlar Olarak Memlekete Sahip Çıkıyoruz'

İş insanı ve esnaf Zehra Taylan ise Adıyaman'ın en eski esnaflarından biri olduğunu belirterek, 'Uzun yıllar yurt dışında kaldıktan sonra memleketime dönerek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dilvin Hanım'la yollarımız kesişti. Amacımız kadınların acılarını dindirmek, hayatlarına dokunmak ve memleketimizi güzelleştirmek. Kadınlar olarak artık memleketimize sahip çıkma zamanı. İnşallah yolumuz açık olur. Platformumuza herkesi bekliyoruz' diye konuştu.

'Evde Ürettiğimiz Ürünleri Satışa Sunacağız'

Fortuna Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Şirin Yıldırım da projeye dahil olduklarını ifade ederek, 'Kooperatif olarak burada bir alan aldık. Evde ürettiğimiz ürünleri satışa sunacağız. Tüm kadınları buraya davet ediyoruz. El emeği ürünlerden gıdaya kadar birçok ürünü burada bulmak mümkün' ifadelerini kullandı.

'Çalışkan Kadınlar İçin Destek Şart'

Adıyaman'da ilk kahve üreticilerinden Meral Demir ise kadın esnafların desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, 'Kadınlar olarak çalışıyoruz ve üretmeye devam ediyoruz. Adıyaman'ın kalkınması için desteğe ihtiyacımız var. Tüm Türkiye'den destek bekliyoruz. Bu süreçte Dilvin Hanım'ın da yanındayız' dedi.

