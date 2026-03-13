Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Emlak Konut tarafından hayata geçirilecek tesislerin, bölgeyi sosyal yaşamın önemli merkezlerinden biri haline getirmesi hedefleniyor.

Adıyaman'da deprem sonrası kurulan İndere Yaşam Alanı'nda sosyal donatı alanlarını güçlendirecek yeni bir proje daha hayata geçiriliyor. Bölgeye kazandırılacak sosyal tesislerin inşaat çalışmalarına başlandı. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İndere Yaşam Alanı'nda yapımına başlanan sosyal tesislerde incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje, Emlak Konut tarafından gerçekleştiriliyor. Yapımı süren sosyal tesislerin tamamlanmasıyla İndere'nin sosyal yaşam açısından cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri, dinlenip sosyal aktivitelerde bulunabilecekleri alanlar oluşturulacak. İndere Yaşam Alanı'nın eteğinde konumlandırılacak tesislerin, Adıyaman şehir manzarasına hâkim bir noktada yer alacağı belirtildi.

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Varol, 'Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri, dinlenip keyifli anlar yaşayabilecekleri bu alan İndere Yaşam Alanı'nın eteğinde, muhteşem Adıyaman şehir manzarası eşliğinde yükselecek' dedi.

Kaynak : PERRE

ADIYAMAN: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK