Adıyaman Belediyesi tarafından Sümerevler Mahallesi'nde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ve ASKİM ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda doğalgaz, içme suyu, kanalizasyon ve elektrik hatları yenilenirken, üstyapı çalışmalarına da hız verildi. Mahallede devam eden çalışmaları sahada inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ekiplerden bilgi alarak yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sümerevler'de Altyapı Tamamlandı

Mahallede altyapının tamamen yenilendiğini belirten Başkan Tutdere, üstyapı çalışmalarının da kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Tutdere, 'Bugün ekiplerimiz 7 mahallemizde sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Bir yandan yoğun trafik ve hava koşulları nedeniyle bozulan yolların standartlarını yükseltiyor, diğer yandan yeni asfalt serimi gerçekleştiriyoruz' dedi.

Sümerevler Mahallesi'nde kapsamlı bir yenileme yapıldığını vurgulayan Tutdere, 'Sümerevler Mahallemizde altyapıyı sil baştan yeniledik. İlgili kurumların çalışmalarını tamamladığı sokak ve ana caddelerde üstyapı düzenlemelerini bayrama kadar tamamlayacağız. Sümerevler halkı bu yıl yenilenen yollarıyla çifte bayram yaşayacak' ifadelerini kullandı.

'Halkın Belediyesi Olarak Sahadayız'

Deprem sonrası kentin yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Tutdere, belediyenin hizmet anlayışında vatandaşın ön planda olduğunu söyledi. Tutdere, 'Adıyaman Belediyesi halkın belediyesidir. Biz bu kentin çocukları, kadınları ve tüm hemşehrilerimiz için mesai mefhumu gözetmeden sahadayız. Depremin izlerini silmek ve şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kadim şehre hizmet etmek bizim için büyük bir onur' diye konuştu.

Kent Genelinde Çalışmalar Sürüyor

Adıyaman Belediyesi ekiplerinin kent genelindeki altyapı ve üstyapı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. ASKİM ekipleri tarafından Varlık Mahallesi ile Sıratut Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yeni içme suyu hattı imalatı yapılırken, Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu'nda kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları sürdürülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Yenimahalle genelinde, Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, İmamağa ve Sıratut mahallelerinde asfalt serim ve yama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Mersin Caddesi'nde asfalt onarım çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK