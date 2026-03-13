Hayırsever Sümeyye Şafak tarafından Adıyaman'da Ramazan ayı dolayısıyla sürdürülen yardım faaliyetleri kapsamında Altınşehir Mahallesi'nde bulunan K-1 Konteyner Kent'te ihtiyaç sahibi ailelere yardım kartı dağıtımı gerçekleştirildi. Hayırsever Şafak'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, binlerce aileye gıda kolisi ve yardım kartı ulaştırılıyor.

'Bugüne Kadar Tüm Ramazanlarımızı Adıyaman'da Geçirdik'

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Sümeyye Şafak, 2008 yılından bu yana Adıyaman'da gönüllü yardım faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, '2008 itibarıyla Adıyaman'da gönüllü yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz gönüllü arkadaşlarımızla birlikte. Allah nasip etti bugüne kadar bütün ramazanlarımızı ve kurbanlarımızı Adıyaman'da geçirdik' dedi.

'Ramazan Sonuna Kadar Bu Sayının 10 Bini Aşmasını Hedefliyoruz'

K-1 Konteyner Kent'in dağıtım noktalarından biri olarak kullanıldığını ifade eden Şafak, Ramazan'ın ilk gününden itibaren düzenli şekilde yardım ulaştırıldığını söyledi. 'Bir yer konteyner kent dağıtım alanı olarak kullandığımız bir yer. Ramazan'ın ilk günü itibarı ile minimum günlük 300 ile 500 arası yardım kartı ve yardım kolisi dağıtarak başladık. Hedefimiz 10 bin. Muhtemelen 10 bini geçmiş olacağız, çünkü bugün itibariyle 9 bin 500'e ulaştık. Ramazan sonuna kadar da dağıtımlarımız devam edecek inşallah. Ramazan'ın son gününe kadar Adıyaman'dayız inşallah' ifadelerini kullandı.

'Günlük 500 ile 2 Bin Kişilik İftar Çadırlarımız Hizmette'

Ramazan ayı boyunca iftar organizasyonlarının da sürdüğünü belirten Şafak, hayırseverlerin ve kurumların destekleriyle her gün binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını dile getirerek, 'A101 Marketlerinin destekleri ile mahallelerimizde günlük 500 kişilik bir iftar çadırı kurduk. Yine Türk Telekom Genel Müdürümüz sağ olsun rica ettik kendilerinden. Adıyaman'da günlük 2 bin kişiye yemek çıkaracak şekilde 400 Yataklı devlet hastanemizin yanında 3 tane iftar çadırı kuruldu' ifadelerine yer verdi.

Gönüllü Ekiplerle Yaşlılara Evlerinde İftar Yardımı

Gönüllüler ve hayırseverlerin katkılarıyla yaşlı vatandaşlara da düzenli sıcak yemek ulaştırıldığını aktaran Şafak, çalışmaların gönüllü ekiplerle sürdürüldüğünü kaydederek, 'Gönüllülerimizin ve hayırseverlerimizin katkılarıyla 500 tane yaşlımıza da her akşam sıcak iftar yemeği evlerine teslim ediyoruz. Şu anda 20 kişilik bir gönüllü ekibimiz var, ihtiyaç oldukça yine arkadaşlarımız destek sunuyorlar' dedi.

'İftar Çadırlarımız Ramazan Boyunca Açık Kalacak'

Şafak, iftar çadırlarının Ramazan ayı boyunca hizmet vereceğini belirterek, 'İftar çadırlarımızda inşallah Arefe gecesi de son iftarımızı vererek vatandaşlarımıza vedalaşacağız. Her türlü desteği sunan Valimize başta olmak üzere Türk Telekom, A101 ve FLO ailesine ve destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Şafak, yardım faaliyetleri sırasında çocuklara çikolata dağıttı ve ihtiyaç sahibi ailelerle yakından ilgilenip, sorunlarını dinledi.

Kaynak : PERRE