Türkiye'nin tanınmış tarihçilerinden, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Ortaylı'nın durumunun ağırlaştığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Ortaylı'nın vefatı, akademi dünyası başta olmak üzere kültür ve sanat çevrelerinde büyük üzüntü yarattı.

Yoğun Bakımda Tedavi Görüyordu

Edinilen bilgilere göre Prof. Dr. İlber Ortaylı, son günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir süredir yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Ortaylı'nın durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ailesi tarafından daha önce yapılan açıklamada, Ortaylı'nın yoğun bakımda tedavi gördüğü ve sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edilmişti.

Bakan Memişoğlu'ndan Başsağlığı Mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Ortaylı'nın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Memişoğlu, Türkiye'nin önemli bir değerini kaybettiğini belirterek, 'Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim' dedi.

Bakan Memişoğlu, mesajında Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Ortaylı, Tarih Alanında Önemli Çalışmalara İmza Attı

21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz kentinde dünyaya gelen İlber Ortaylı, Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak Türkiye'ye yerleşti. Eğitim hayatını Ankara ve İstanbul'da sürdüren Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

Akademik çalışmalarını yurt dışında da sürdüren Ortaylı, Viyana Üniversitesi'nde eğitim gördü ve Chicago Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı.

Ortaylı, Akademi ve Kültür Dünyasında İz Bıraktı

Osmanlı tarihi ve idare tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ortaylı, uzun yıllar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görev yaptı. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi ve çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu.

2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevini de yürüten Ortaylı, akademik çalışmaları, kitapları ve konferanslarıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, çok sayıda akademik çalışmaları ve kaleme aldığı kitaplarla tarih alanında geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı. Ortaylı'nın başlıca eserleri arasında şunlar yer aldı:

Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu

Tanzimattan Sonra Mahalli İdareler

Türkiye İdare Tarihi

Gelenekten Geleceğe

Osmanlı Toplumunda Aile

Osmanlı Mirası

Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek

Son İmparatorluk Osmanlı

Osmanlı Barışı

Üç Kıtada Osmanlılar

Tarihin Sınırlarına Yolculuk

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

Tarihimiz ve Biz

Türkiye'nin Yakın Tarihi

Defterimden Portreler

Tarihin Gölgesinde

Yakın Tarihin Gerçekleri

Cumhuriyetin İlk Yüzyılı

İlber Ortaylı Seyahatnamesi

Osmanlı tarihi ve Türkiye'nin yakın tarihine ilişkin çalışmalarıyla tanınan Ortaylı, konferansları, televizyon programları ve kitaplarıyla geniş kitlelere tarih bilinci kazandıran isimlerden biri olarak kabul ediliyordu.

Kaynak : PERRE

HABER: ULUSAL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK