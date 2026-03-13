Türkiye'nin tanınmış tarihçilerinden, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Ortaylı'nın durumunun ağırlaştığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Ortaylı'nın vefatı, akademi dünyası başta olmak üzere kültür ve sanat çevrelerinde büyük üzüntü yarattı.
Yoğun Bakımda Tedavi Görüyordu
Edinilen bilgilere göre Prof. Dr. İlber Ortaylı, son günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir süredir yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Ortaylı'nın durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ailesi tarafından daha önce yapılan açıklamada, Ortaylı'nın yoğun bakımda tedavi gördüğü ve sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edilmişti.
Bakan Memişoğlu'ndan Başsağlığı Mesajı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Ortaylı'nın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Memişoğlu, Türkiye'nin önemli bir değerini kaybettiğini belirterek, 'Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim' dedi.
Bakan Memişoğlu, mesajında Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Ortaylı, Tarih Alanında Önemli Çalışmalara İmza Attı
21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz kentinde dünyaya gelen İlber Ortaylı, Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak Türkiye'ye yerleşti. Eğitim hayatını Ankara ve İstanbul'da sürdüren Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.
Akademik çalışmalarını yurt dışında da sürdüren Ortaylı, Viyana Üniversitesi'nde eğitim gördü ve Chicago Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı.
Ortaylı, Akademi ve Kültür Dünyasında İz Bıraktı
Osmanlı tarihi ve idare tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ortaylı, uzun yıllar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görev yaptı. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi ve çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu.
2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevini de yürüten Ortaylı, akademik çalışmaları, kitapları ve konferanslarıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, çok sayıda akademik çalışmaları ve kaleme aldığı kitaplarla tarih alanında geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı. Ortaylı'nın başlıca eserleri arasında şunlar yer aldı:
Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu
Tanzimattan Sonra Mahalli İdareler
Türkiye İdare Tarihi
Gelenekten Geleceğe
Osmanlı Toplumunda Aile
Osmanlı Mirası
Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek
Son İmparatorluk Osmanlı
Osmanlı Barışı
Üç Kıtada Osmanlılar
Tarihin Sınırlarına Yolculuk
İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı
Tarihimiz ve Biz
Türkiye'nin Yakın Tarihi
Defterimden Portreler
Tarihin Gölgesinde
Yakın Tarihin Gerçekleri
Cumhuriyetin İlk Yüzyılı
İlber Ortaylı Seyahatnamesi
Osmanlı tarihi ve Türkiye'nin yakın tarihine ilişkin çalışmalarıyla tanınan Ortaylı, konferansları, televizyon programları ve kitaplarıyla geniş kitlelere tarih bilinci kazandıran isimlerden biri olarak kabul ediliyordu.
