Karakuş, sağlık çalışanlarının ekonomik, özlük ve sosyal haklarına ilişkin taleplerini sıralayarak gerekli düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Karakuş, açıklamasında tıbbiyelilerin tarih boyunca vatan söz konusu olduğunda en ön safta yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Türk milletinin evlatları, tarihimizin her döneminde söz konusu vatan olduğunda gövdelerini siper etmiş; serdengeçti bir ruhla en ön safta yer almışlardır. İşte bu asil ruhun temsilcilerinden biri de tıbbiyelilerdir. 14 Mart 1919'da işgale karşı gösterilen tepkinin, millete ve vatana bağlılığın, istiklalden asla taviz vermeyen iradenin sembolü olan tıbbiyeliler; Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de iki kule arasına astıkları dev Türk bayrağıyla milli mücadelenin ateşini yakan öncülerden olmuşlardır.'

Fedakarlık Geleneği Vurgusu

Karakuş, tıbbiyelilerin tarihsel duruşunun yalnızca bir sembol olmadığını, aynı zamanda büyük bir fedakarlık geleneğini temsil ettiğini ifade ederek açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Bu müstesna duruş, cephede şehadete yürüyen kahramanlardan, zor şartlar altında şifa dağıtan fedakâr hekimlere kadar uzanan büyük bir fedakârlık hikâyesidir. Tıbbiyelilerin bu tavizsiz vatan aşkı, Sivas Kongresi'nde de tarihe kazınmış ve milletimizin hafızasında silinmez bir yer edinmiştir.'

Pandemi ve Deprem Sürecindeki Özveri

Sağlık çalışanlarının yakın dönemde de önemli fedakârlıklar sergilediğini belirten Karakuş, özellikle pandemi ve deprem dönemlerinde verilen mücadeleye dikkat çekti.

'Yakın dönemde de bu fedakârlığın sayısız örneğine şahit olduk. Covid-19 salgınından asrın felaketi olan deprem felaketine kadar, milletimizin nerede bir feryadı yükselse sağlık çalışanlarımızı orada gördük. Büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanları, canlarını ortaya koyarak insanımıza hizmet etmeye devam etmişlerdir.'

Sağlık Çalışanlarının Talepleri

Karakuş, sağlık camiasının büyük fedakârlıklarla görev yaptığını belirterek sağlık çalışanlarının temel taleplerine de değindi.

'Her türlü takdiri ve övgüyü hak eden sağlık camiası ise bugün sadece sorunlarının çözülmesini ve haklarının teslim edilmesini talep etmektedir.'

Bu kapsamda ekonomik taleplerini sıralayan Karakuş, şu ifadeleri kullandı:

'Ekonomik açıdan tek kalem maaş politikasına geçilmesi, taban ve teşvik ödemelerinin acilen artırılması, trajik düzeyde kalan nöbet ücretlerinin emeğin karşılığı olacak şekilde düzenlenmesi, yapılan tüm ödemelerin emekliliğe yansıtılması en temel taleplerimiz arasındadır.'

Özlük Haklarına İlişkin Düzenleme Talepleri

Sağlık çalışanlarının özlük hakları konusunda da düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirten Karakuş, şu değerlendirmede bulundu:

'Özlük hakları açısından ise iş yükünün azaltılması, istihdamın artırılması, başta eş durumu olmak üzere tayin süreçlerinin kolaylaştırılması, üniversite hastanesi çalışanlarına tayin hakkının verilmesi, aile hekimliğinde uygulanan haksız cezaların sonlandırılması, sağlıkta şiddete karşı daha ağır ve caydırıcı yaptırımlar getirilmesi, yönetimde ehliyet ve liyakatin esas alınması zorunlu ve acil düzenlemeler olarak karşımızda durmaktadır.'

Sosyal Haklar Konusunda Talepler

Karakuş, sağlık çalışanlarının sosyal haklarına ilişkin beklentileri de dile getirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Sosyal haklar noktasında da her hastaneye kreş yapılması, sağlık çalışanlarının dinlenme alanlarının insani ve yeterli koşullara kavuşturulması, yemek ve benzeri hizmetlerin kalite ve yeterlilik açısından çalışanları memnun edecek seviyeye çıkarılması artık bir ihtiyaç değil, zorunluluktur.'

'Gerekli Adımlar Atılmalı'

Sağlık çalışanlarının taleplerinin karşılanmasının önemine dikkat çeken Karakuş, şu değerlendirmede bulundu:

'Fedakâr sağlık camiasının bu taleplerinin karşılanması; çalışanların tükenmişlik sendromundan kurtulmasının, hak ettikleri çalışma hayatına kavuşmalarının, ekonomik sıkıntılarının hafiflemesinin ve milletimize daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasının tek yoludur.'

'Mücadelemizi Sürdürüyoruz'

Karakuş, sağlık çalışanlarının hakları için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bu nedenle gerekli adımların atılmasını istiyor; dün olduğu gibi bugün de mücadelemizi kararlılıkla sürdürdüğümüzü, sağlık çalışanları hak ettiklerine kavuşana kadar bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilmesini istiyoruz.'

Tıp Bayramı Mesajı

Açıklamasının sonunda sendika olarak sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirten Karakuş, sözlerini şöyle tamamladı:

'Biz Türk Sağlık-Sen olarak yapılması gerekenleri açık ve net bir şekilde ifade ediyor, bunun için mücadele ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de hak aramanın, çalışanın yanında olmanın tek ve güvenilir adresiyiz.

Temennimiz; sorunlar yumağı içinde geçen son Tıp Bayramı'nı yaşamamız, sağlık camiasının sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi ve gerekli adımların bir an önce atılmasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, insan hayatını her şeyin üzerinde tutarak fedakârca görev yapan tüm sağlık camiamızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz.'

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ