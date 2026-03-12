Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı tarafından organize edilen iftar programı, il, ilçe, belediye ve Ülkü Ocakları başkanları ile yönetim kurullarının katılımıyla gerçekleştirildi. Programa ayrıca sendika temsilcileri ve çok sayıda davetli de iştirak ederek, Ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya geldi.

Etkinlik, MHP teşkilatları arasında dayanışmayı artırmak, kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek ve toplumsal birlik mesajı vermek amacıyla düzenlendi. İftar programı sırasında katılımcılar, hem sosyal bir ortamda bir araya gelme fırsatı buldu hem de güncel çalışmalar, proje ve stratejiler hakkında fikir alışverişinde bulundu. İl ve ilçe teşkilatlarının yürüttüğü saha faaliyetleri, belediyelerin yerel projeleri ve Ülkü Ocakları’nın gençlik çalışmaları detaylı şekilde değerlendirildi.

Programda , Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ruhu ön plana çıkarken, MHP İl Başkanı İsmail Gümüş, birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Katılımcılar, karşılıklı istişareler ve görüş alışverişleriyle teşkilatların koordinasyonunu güçlendirme, vatandaşların taleplerini daha etkin şekilde değerlendirme konusunda fikir birliğine vardı.

Mhp İl Başkanı İsmail Gümüş, bu tür etkinliklerin yalnızca sosyal bir buluşma olmanın ötesinde, parti içi koordinasyonu pekiştirdiğini, yerel yönetimlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkin iş birliğinin sağlanmasına katkı sunduğunu belirtti. Ayrıca iftar programı, teşkilat üyeleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, gençlerin ve toplumun farklı kesimlerinin sürece dahil edilmesi açısından da önemli bir fırsat olarak değerlendirildi.

Etkinlik sonunda, katılımcılar Ramazan ayının manevi değerlerinin ve paylaşma ruhunun toplumda yaygınlaştırılmasının önemini vurgularken, Başkan İsmail Gümüş, MHP’nin Adıyaman’da yürüttüğü sosyal ve kültürel faaliyetlerin devam edeceğini ifade etti.