Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ali Tosun, '12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İl Müdürü Tosun mesajında, 'İstiklâl Marşımız, bir milletin yalnızca geçmişte verdiği mücadelenin hatırası değil; geleceğe yürüyüşünün manifestosudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından millî marş olarak kabul edilişinin 105. yıl dönümünde, İstiklâl ruhunu taşıyan bu mirası bir kez daha istikbal iddiamızın temel dayanağı olarak görüyoruz' ifadelerini kullandı.

'Mehmet Âkif bir medeniyet tasavvurunu satırlara nakşetmiştir'

İl Müdürü Tosun, Mehmet Âkif Ersoy'un kalemiyle sadece bir şiir yazmadığını, bir medeniyet tasavvurunu ve milletin karakterini satırlara nakşettiğini vurgulayarak, 'Onun dizelerinde yankılanan ruh; bağımsızlığı bir hakikat, imanı bir güç ve ahlâkı bir istikamet olarak önümüze koymaktadır' dedi.

İl Müdürü Tosun, mesajının tamamında şu ifadelere yer verdi:

Mehmet Âkif Ersoy, kalemiyle yalnızca bir şiir yazmamış; bir medeniyet tasavvurunu, bir diriliş iradesini ve bir milletin karakterini satırlara nakşetmiştir. Onun dizelerinde yankılanan ruh; bağımsızlığı bir hakikat, imanı bir güç ve ahlâkı bir istikamet olarak önümüze koymaktadır.

Bizler de eğitim camiası olarak İstiklâl Marşı'nı yalnızca bir metin olarak değil; şahsiyet inşasının ve medeniyet bilincinin rehberi olarak eğitim anlayışımızın merkezinde konumlandırmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; 'şahsiyet ve değerler' merkezli yaklaşımıyla köklerinden güç alan, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Çünkü biliyoruz ki; istiklâl ruhunu kavrayan bir gençlik, istikbali inşa etme kudretine de sahiptir.

'Köklerden Geleceğe' anlayışıyla eğitim süreçlerimizi şekillendirirken; tarih bilinci güçlü, medeniyet idraki yüksek ve milletine karşı sorumluluk taşıyan bireyler yetiştirmek en temel gayemizdir. Türkiye Yüzyılı vizyonu, ancak millî şuuru diri, ahlâkı sağlam ve iradesi güçlü nesillerle hayat bulacaktır.

Asrın felaketini yaşamış Adıyaman'ımızda yeniden ayağa kalkan her okul, yükselen her derslik ve umutla yarına bakan her öğrencimiz; İstiklâl Marşı'nda vücut bulan direniş ruhunun bugünkü tezahürüdür. Eğitimde attığımız her adım, milletimizin istiklal yürüyüşüne katkı sunma iradesinin bir göstergesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklâl mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy'u saygıyla yâd ediyorum.'

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK