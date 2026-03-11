Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş ve sendika yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekimlik görevine atanan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe'yi makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Dr. Tepe'ye yeni görevinde başarı dilekleri iletildi ve 'hayırlı olsun' temennileri sunuldu. Dr. Tepe, kendisini ziyaret eden heyete teşekkür ederek, sağlık camiasına katkılarının artarak devam etmesi yönünde iyi dileklerini paylaştı.

Ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Gümüş, sağlık alanında görev yapan hekimlerin toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Gümüş, 'Hekimlerimiz, gece gündüz demeden özveriyle çalışarak halkımızın sağlığı için büyük bir sorumluluk üstleniyor. Yeni başhekimlik görevinin Adıyaman'a ve sağlık camiasına hayırlı olmasını diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Karakuş ise, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların çözümü ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Karakuş, 'Sağlık çalışanlarının motivasyonu ve verimli çalışabilmesi, ancak yönetim ve sendika iş birliği ile mümkün olacaktır. Bu anlamda yeni başhekimimizle birlikte yapılacak çalışmaların olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ