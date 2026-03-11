Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Adıyaman İl Müdürlüğü personeliyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İftar programında kurum personeliyle sohbet eden Vali Varol, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmalarında görev alan personele teşekkür etti.

Deprem sonrası süreçte gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıldığını belirten Vali Varol, vatandaşların güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşması için yoğun bir gayret ortaya konulduğunu ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelinin şehrin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde önemli sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Vali Varol, çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Vali Varol, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, 'Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ramazan ayının huzur ve bereketi kalplerimize sevgi, sofralarımıza bereket, evlerimize huzur getirsin' dedi.

