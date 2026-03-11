Programa il protokolü, akademisyenler ve gençlik koordinatörleri katılırken, ilahi sanatçısı Muhammed Bıçak'ın seslendirdiği ilahilerle Ramazan atmosferi yaşandı.

Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Genç TDV tarafından Adıyaman'da üniversite öğrencilerine yönelik geniş katılımlı bir iftar buluşması düzenlendi. Yaklaşık 450 üniversite öğrencisinin katıldığı programda gençler Ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya geldi.

Program, Adıyaman İl Müftülüğü ile Genç TDV gönüllülerinin koordinasyonunda gerçekleştirildi. İftar buluşmasına Mehmet Taştan, Halil Rahman Çakır, Hilmi Benli ve Sabahat Saylık başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Programa ayrıca Hüseyin Sonkaya, Mehmet Sait Uzundağ, şube müdürleri, gençlik koordinatörleri, Genç TDV il sorumluları Hatice Büşra Ekici ve Celal Arıçiçeği ile birlikte manevi danışmanlar ve din görevlileri iştirak etti.

İftar programında Halil Rahman Çakır ve Hilmi Benli üniversiteli gençlere hitap ederek Ramazan ayının birlik, dayanışma ve manevi gelişim açısından taşıdığı öneme değindi. Konuşmalarda gençlerin sosyal, kültürel ve manevi faaliyetlerde aktif rol almalarının önemine dikkat çekildi.

Program kapsamında ilahi sanatçısı Muhammed Bıçak tarafından ilahiler seslendirildi. İlahiler eşliğinde programda Ramazan ayının manevi atmosferi katılımcılar tarafından birlikte paylaşıldı.

Gençlerin yoğun katılım gösterdiği iftar buluşması, yapılan dua ve sohbetlerin ardından sona erdi. Programın organizasyonunda görev alan gönüllüler ile davetliler, Ramazan ayı boyunca gençlere yönelik benzer etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ