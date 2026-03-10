Tanıtım programına Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde, UNICEF katkılarıyla hazırlanan 'Danışmanlık Tedbiri Uygulama Modülleri' Ankara'da düzenlenen tanıtım programıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Programa; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz ile İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un da aralarında bulunduğu il milli eğitim müdürleri katıldı.

81 İlde Yaygınlaştırılması Hedefleniyor

14 program ve 40 modülden oluşan kapsamlı içerik kapsamında bugüne kadar 253 rehber öğretmen ve psikolojik danışmana uygulayıcı eğitimleri verildi.

Hazırlanan modüllerin Türkiye genelinde 81 ilde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Programın, çocuklara yönelik danışmanlık tedbirlerinin daha etkin ve sistemli bir şekilde uygulanmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK