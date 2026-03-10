Brent petrol fiyatları, ABD-İsrail-İran gerilimi öncesi 70 dolar seviyesindeydi. Savaşın başlamasıyla yükselişe geçen petrol fiyatları, geçen haftayı 88,89 dolardan kapatmış, dün varil başına 119,50 dolara kadar yükselmişti. Motorine 2,32 TL, benzine ise 1,72 TL zam geldi.

5 Mart'ta yeniden uygulamaya konan eşel mobil sistemi sayesinde bu artış pompa fiyatına motorinde 58 kuruş, benzinde 43 kuruş olarak yansıdı. Adıyaman'da akaryakıt fiyatları artış gösterdi. Benzin litre fiyatı 62,46 TL, motorin 67,57 TL ve LPG 30,94 TL oldu.

Adıyaman'da Güncel Fiyatlar Şu Şekilde:

Benzin: 62,46 TL

Motorin: 67,57 TL

LPG: 30,94 TL

Bazı Büyükşehirlerde ise Güncel Fiyatlar Şu Şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 60,32 TL

Motorin: 65,28 TL

LPG: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 60,16 TL

Motorin: 65,12 TL

LPG: 29,69 TL

Ankara:

Benzin: 61,28 TL

Motorin: 66,39 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir:

Benzin: 61,56 TL

Motorin: 66,67 TL

LPG: 30,09 TL

Kaynak : PERRE