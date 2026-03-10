Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, halk buluşmalarında vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu buluşmada Vali Varol, vatandaşların dile getirdiği hususlarla ilgili olarak ilgili kurumlara gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılması talimatını verdi.

Vali Varol, 'Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla halk buluşmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Halk buluşmalarımız sayesinde devletimizin sıcaklığını, şefkatini ve gücünü her hemşerimizin yüreğinde hissettirmeye; onların sorunlarına çözüm üretmeye ve taleplerine imkânlar dâhilinde karşılık vermeye devam ediyoruz' dedi.

Her hafta Salı günleri Valilik Makamı'nda yapılan buluşmalarda, toplumun her kesimiyle birebir görüşülüyor ve vatandaşların öneri, talep ve beklentileri doğrudan not alınıyor.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK