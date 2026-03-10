Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ASKİM ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle bir araya gelerek devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını değerlendirdi.
Başkan Tutdere, bayram öncesinde şehrin ihtiyaçlarının hızla tamamlanması ve vatandaşların bayramı daha rahat karşılayabilmesi için yapılacak hazırlıklar konusunda gerekli talimatları verdi.
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS