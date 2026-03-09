KOMMAGENE KADIN KOROSU PROGRAMINA YOĞUN KATILIM



Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Yönetim Kurulu, Gençlik Kolları Başkanı ve yönetimiyle birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve ekibinin düzenlediği Kommagene Kadın Korosu programına katıldıklarını söyledi.



Engin Doğan, programın kadınların emeğini, sanatını ve toplumsal dayanışmasını yansıtan anlamlı bir etkinlik olduğunu belirterek katılımcılarla birlikte bu güzel organizasyonda yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Engin Doğan, “Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Yönetim Kurulumuz ve Gençlik Kolları Başkanımız ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere ve ekibinin düzenlemiş olduğu Kommagene Kadın Korosu programına katılım sağladık.” ifadelerini kullandı.



SANAT VE DAYANIŞMA BULUŞMASI



Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, sanatın toplumları bir araya getiren güçlü bir unsur olduğunu vurgulayarak Kommagene Kadın Korosu programının kadın emeğinin ve dayanışmasının güzel bir örneğini ortaya koyduğunu dile getirdi.



Engin Doğan, “Sanatın ve emeğin buluştuğu bu güzel organizasyon için Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere’ye ve emeği geçen tüm ekibine teşekkür ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.



KADIN DAYANIŞMASI VURGUSU



Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, kadınların toplumun her alanında güçlü şekilde var olmasının önemine dikkat çekerek kadın emeğinin ve dayanışmasının daha güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu ifade etti.



Engin Doğan, kadınların sesi ve emeğiyle daha güçlü bir toplum inşa etmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Adıyamanlılar Net