Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman ve birim amirleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, teşkilatta görev yapan kadın personellere bir araya gelerek karanfil takdim etti. İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, özverili çalışmaları için kadın personellere teşekkür etti.

Başta şehit anneleri olmak üzere, emniyet teşkilatındaki kadın personellerin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan İl Emniyet Müdürü Nazman ve birim amirleri, emekleri ve özverili çalışmaları için kadın personellere takdirlerini iletti.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK