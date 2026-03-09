Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, Ülkücü şehit gazeteci ve MHP eski Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Suphi Sami Nakipoğlu’nun şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Gümüş, 10 Mart 1979 tarihinde hain terör saldırısı sonucu şehit edilen Nakipoğlu’nun Adıyaman için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Başkan Gümüş, yaptığı açıklamada Sami Nakipoğlu’nun yalnızca bir gazeteci ve siyasetçi değil, aynı zamanda memleket sevdalısı, toplumsal meselelerle yakından ilgilenen ve halkın sorunlarını dile getiren önemli bir kanaat önderi olduğunu ifade etti.

Gümüş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sami ağabeyimiz büyük bir milliyetçi, iyi bir Adıyamanlı ve başarılı bir gazeteciydi. Bunun yanında fakir fukaranın yanında olan, yardımseverliği ve vatanseverliği ile tanınan kıymetli bir dava insanıydı. 10 Mart 1979 tarihinde evinin önünde pusu kuran hain teröristler tarafından şehit edilmesi, sadece ailesi ve sevenleri için değil, Adıyaman için de büyük bir kayıp olmuştur.”

Adıyaman’ın tanınmış ailelerinden birine mensup olan Suphi Sami Nakipoğlu’nun uzun yıllar matbaacılık ve gazetecilik yaptığı, aynı zamanda Yaman Ses Gazetesi’nin sahibi olduğu ve MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğü hatırlatıldı.

Olay günü evinin önünde polis kılığına giren silahlı militanlar tarafından pusuya düşürülen Nakipoğlu’nun aracında kurşunlanarak şehit edildiğini belirten Gümüş, yaşanan acı olayın ardından şehirde üç gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve cenazesinin Adıyaman’da toprağa verildiğini ifade etti.

Nakipoğlu’nun Adıyaman’ın sosyal, kültürel ve siyasi hayatında önemli izler bıraktığını vurgulayan Gümüş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Suphi Sami Nakipoğlu sadece bir gazeteci değil, aynı zamanda Adıyaman’ın her alandaki sorunlarını dile getiren ve çözüm yolları arayan gerçek bir memleket sevdalısıydı. İyi bir hatip, fikir adamı ve yardımsever kişiliğiyle gönüllerde müstesna bir yer edinmiştir. Ülkücü şehidimiz Sami Nakipoğlu’nu şehadetinin yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Mekânı cennet olsun.”