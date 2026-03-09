Bölge sakinleri, 2024 yılından bu yana alanın yeterince temizlenmediğini ve düzenli bakım yapılmadığını öne sürdü.Ziyaretçi yoğunluğunun bulunduğu mescit ve türbe çevresinde temizlik ve hijyen sorunlarının arttığını ifade eden vatandaşlar, özellikle çevrede biriken çöpler ve düzensiz görüntünün hem esnafı hem de ziyaretçileri rahatsız ettiğini dile getirdi.

Bölgedeki bazı büfelerin hijyen kurallarına uygun hareket etmediği iddiaları da gündeme geldi. Vatandaşlar, tarihi ve manevi değeri bulunan alanda faaliyet gösteren işletmelerin daha sık denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Türbe ve mescidi ziyaret eden vatandaşlar, kentin önemli inanç ve kültür noktalarından biri olan alanın daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturulmasını istedi. Özellikle ziyaretçi sayısının arttığı dönemlerde temizlik ve kontrol çalışmalarının artırılması gerektiği ifade edildi.

Vatandaşlar, ilgili kurumlara çağrıda bulunarak türbe ve mescit çevresinde düzenli temizlik yapılmasını, çevre düzenlemesinin yenilenmesini ve büfelerde hijyen denetimlerinin artırılmasını talep etti.

Tarihi ve dini öneme sahip Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesi çevresinde yaşanan sorunların çözümü için yetkililerin kısa sürede adım atması bekleniyor.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - (Sibel TURAN)