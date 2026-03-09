Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Adıyaman’ın mevcut sorunları ve çözüm önerileri ele alınırken, kentin ihtiyaçları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Belediye Başkanı Tutdere, şehirde yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında İl Başkanı Gümüş’e bilgi verdi.

Ziyarette ayrıca Adıyaman’ın gelişimi, vatandaşların beklentileri ve yerel yönetim ile parti teşkilatının iş birliği içinde yürütebileceği çalışmalar değerlendirildi.

Başkan Tutdere, İl Başkanı İsmail Gümüş’e yeni görevinde başarılar dileyerek Adıyaman’ın sorunlarının çözümü noktasında ortak akıl ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı. İl Başkanı Gümüş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Adıyaman için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.