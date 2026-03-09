Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, kapsamlı bir program çerçevesinde il genelinde vatandaşlarla bir araya geldi. Merkez ve ilçeleri kapsayan ziyaretler sırasında Şan, hem devletin şefkat elini hem de vatandaşın taleplerini dinledi.

Merkez ve İlçelerde Ziyaretler

Milletvekili Şan, programına Adıyaman Merkez'de başladı. Ardından Kahta, Gölbaşı, Besni ve Akıncılar Beldesi'ni kapsayan ziyaretlerde bulundu. İki gün boyunca süren program kapsamında Şan, resmi kurumlar, çarşılar, hastaneler ve vatandaşların hanelerini ziyaret etti.

Şehit Aileleri ve Hastaneler

Ziyaretleri sırasında Şan, öncelikle şehit aileleriyle bir araya gelerek onların dualarını aldı. Şehitlerin emanetlerine gösterdiği yakın ilgiyle dikkat çeken Şan, ardından ilçelerdeki devlet hastanelerini ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve sağlık çalışanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Esnaf ve Pazar Ziyaretleri

Vatandaşların görüşlerini ve taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Şan, özellikle Kahta, Besni ve Gölbaşı çarşılarında esnafın sorunlarını yerinde değerlendirdi. Pazar alışverişlerinin yoğun olduğu saatlerde pazar ziyaretleri yaparak tezgah sahipleri ve vatandaşlarla sohbet etti ve hayırlı kazançlar diledi.

Yerel Yönetimlerle Koordinasyon

İlçe belediyelerini ziyaret eden Şan, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya gelerek kent yatırımlarını değerlendirdi ve yerel yönetimlerle koordinasyonu güçlendirmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Ramazan Etkinlikleri

Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşan Milletvekili Şan, iftar programlarına katılarak orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Gece geç saatlerde düzenlenen sahur programlarında ise gençler ve vatandaşlarla bir araya gelerek vakit geçirdi.

Programın son gününde ilçelerde tamamlanan yeni yatırımların açılışını gerçekleştiren Doç. Dr. İshak Şan, Adıyaman'ın gelişmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ