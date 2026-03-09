Adıyaman ilinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği Haftalık Koordinasyon Toplantısı, Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali yardımcılarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Millî Eğitim Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, AFAD İl Müdürü ile TOKİ ve Emlak Konut yetkililerinin katıldığı toplantıda, il genelinde yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, merkez ilçe ve köylerde yapımı tamamlanarak vatandaşların yerleşimine açılan kalıcı deprem konutlarına ilişkin teslim süreçleri, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki mevcut durum değerlendirildi. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına erişimine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilgili kurumlar arasında koordinasyon ve planlamalar görüşüldü.

Ayrıca il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, devam eden ve planlanan sağlık yatırımları ile eğitim alanındaki yatırımlar toplantı gündeminde yer aldı. Söz konusu hizmetlerin geliştirilmesi ve daha etkin sunulmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda kamu hizmetlerinin sunumunda yaşanan eksiklik ve aksaklıklar da ele alınarak çözüm önerileri ve önümüzdeki dönemde planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak : PERRE