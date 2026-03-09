Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ali Tosun, eğitim camiasıyla iftar buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tosun, Özel Kalem ve Özel Büro çalışanlarıyla Perre Uygulama Oteli'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Programda samimi bir ortamda sohbet edilirken, eğitim camiasının yürüttüğü çalışmalar ve kurum içi dayanışmanın önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Tosun, ekip arkadaşlarına özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma iklimini pekiştirdiğini belirten Tosun, tüm eğitim camiasına hayırlı Ramazanlar temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK