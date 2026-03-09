Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Sadık Aydos, Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek teşkilat toplantısına katıldı. Ziyarette parti çalışmaları ve teşkilat faaliyetleri değerlendirildi. Program kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılan Şükrü Cem, Anahtar Parti'ye katıldı.

Şükrü Cem'in parti rozeti, Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos tarafından takıldı.

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, katılıma ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu katılımın bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz. Şükrü abi çok kıymetli. İnşallah birlikte muvaffak oluruz' ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Aydos ise, 'Partimize güç verecek. Çok teşekkür ederiz' dedi.

Toplantı, teşkilat üyeleriyle yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

