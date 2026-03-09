Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek Teşkilat Toplantısı'na katıldı. İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan ve partililerle bir araya gelen Aydos, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Aydos, partilerinin mevcut durumu ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulunarak, 'Anketlerde genellikle yüzde 5 ile 6 bandında gözüküyoruz. Bu oranı daha yukarılara çekmek için çaba sarf ediyoruz' dedi.

'ADIMAN HALKININ NAZİK MİSAFİRPERVERLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Adıyaman'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Aydos, 'Halkının nazik misafirperverliği için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar beklettim affedersiniz. Normal bir rutinim ziyarette bu, partimizin Adıyaman teşkilatımızla sohbet etme ve sorunları dinleme, merkezde olan herhangi bir iletişim sorunu var mı yok mu bunları teyit etmek için geldim' dedi.

Depremin yıl dönümünde Adıyaman'a gelmeyi planladığını ancak programın gerçekleşmediğini ifade eden Aydos, 'Aslında depremin seneyi devriyesinde gelmeyi planlıyordum fakat kısmet olmadı. 6 Şubat'ta gelemedik, gecikmiş bir ziyaret oldu' diye konuştu.

'YARALARIN BİR AN ÖNCE SARILMASINI BEKLİYORUZ'

Depremin ortaya çıkardığı sorunların hâlâ önemli bir gündem olduğunu vurgulayan Aydos, 'Depremin meydana getirdiği olumsuz sonuçların tam olarak giderilememesi en önemli sorunlardan biridir. Hiç şüphe yok ki devletin bu konudaki gayretlerini de bizzat gözlemledik. Fakat bu gayretlerin daha da hızlanması ve bir an önce yaraların sarılmasını bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

'ANKETLERDE %5-6 BANDINDAYIZ'

Partilerinin anketlerdeki durumuna da değinen Aydos, 'Anketlerde genellikle yüzde 5 ile 6 bandında gözüküyoruz. Bu oranı daha yukarılara çekmek için çaba sarf ediyoruz. Halkımıza kendimizi daha çok duyurmak istiyoruz ve ilerleyen süreçlerde de bu oranın daha da ilerilere çıkacağı yönünde ümidimiz var. Bizim hedefimiz iktidar' şeklinde konuştu.

'ÖNCE TEŞHİS, ARDINDAN TEDAVİ'

Sorunların doğru tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Aydos, 'Mevcut sorunların ne olduğunun tespiti yani öncelikle teşhis ve ardından da tedavi yöntemini geliştirmeye çalışıyoruz. Mevcut sorunlarımız neler, biz bu sorunlara ne şekilde çözebiliriz, bununla ilişkili politikalar üretmeye çalışıyoruz' dedi.

'IRK, DİN VE MEZHEP AYRIMI YAPMADAN HERKESİ KUCAKLAYAN BİR PARTİ OLMAK İSTİYORUZ'

Partilerinin hedeflerine de değinen Aydos, 'Tabii ki herkesi, insanları ırk, din, mezhep ayrımı yapmadan kucaklayan bir parti olması en büyük hayalimiz. Liyakata değer veren bir parti olmak istiyoruz. Misyonumuz ve vizyonumuz da bu şekilde gelişiyor ve bu uğurda çaba sarf ediyoruz' diye konuştu.

ALSAN: 'KOSGEB ÖDEMELERİ %50 BİLE DEĞİL'

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos başkanımızın katılması bizi çok mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu tür ziyaretler teşkilat dinamizimize olumlu yönde yansıyor' dedi.

Deprem sonrası yaşanan ekonomik sorunlara dikkat çeken Alsan, 'Başımızda bir KOSGEB ödemesi durumu var. Ödemeler yüzde 50 bile değil şu anda. Bu da gösteriyor ki esnafımız KOSGEB kredisini ödeyemiyor. Bunun için acil çözüm bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

'ÇARŞI ESNAFI RUHSAT ALAMADI'

Çarşı esnafının yaşadığı ruhsat sorununa değinen Alsan, 'Çarşı esnafımız çarşı projesi yapılacağı için belediyeden ruhsat alamadı. Yerinde dönüşüm süresi bitmiş oldu ve o vatandaşlarımız yerinde dönüşümden de yararlanamamış oldu. Bu da cevap bekleyen önemli bir soru olarak Adıyaman'da karşımıza çıkıyor' dedi.

'KONTEYNER KENTLERDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIN DURUMU BELİRSİZ'

Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların durumuna da değinen Alsan, 'Bugünün en önemli meselelerinden biri de hak sahibi olmayan konteynerde yaşayan vatandaşlarımız. Bu konteyner kentler ne zamana kadar duracak, bununla ilgili cevap bekliyoruz' şeklinde konuştu.

'ADIYAMAN'I BEKLEYEN EN BÜYÜK TEHDİT İŞSİZLİK'

Deprem sonrası istihdam sorununa dikkat çeken Alsan, 'Adıyaman'ı bekleyen en önemli tehdit işsizlik. Depremden sonra vatandaşlarımız şantiyelerde çalışıyor fakat inşaatlarımız çok yakın zamanda bitecek ve vatandaşlarımız işsiz kalacak' dedi.

Alsan, organize sanayi bölgelerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, 'Organize sanayimiz güçlendirilmeli, yeni yerler açılmalı ve Adıyaman ekonomisinin gelişmesi için süper teşvikler gerekiyor' ifadelerini kullandı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK-Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE