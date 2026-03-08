Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Kahta ilçesindeki Esenyol tesislerinde esnaf ve iş dünyasına yönelik birlik ve dayanışma iftarı düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu programda ilçe esnafı ve iş dünyası temsilcileri bir araya geldi.

Düzenlenen iftar programında konuşan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, iş dünyasıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Programın sonunda ise ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu tarafından 35 yılını dolduran esnafa plaket takdim edilerek, emekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür edildi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Mustafa KAMIŞ

Kaynak : PERRE