Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların Türk milletinin tarihinde her zaman saygın ve güçlü bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Gümüş mesajında, 'Türk milleti için kadın; milletin mayası ve devletin vicdanıdır. Tarih boyunca kadınlarımız, aile hayatından toplumsal yaşama kadar her alanda önemli sorumluluklar üstlenmiş, fedakârlıklarıyla milletimizin gücüne güç katmıştır.' dedi.

Kadınların sadece aile içinde değil toplumun her alanında önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Gümüş, kadınların eğitimden ekonomiye, sosyal hayattan siyasete kadar pek çok alanda önemli roller üstlendiğini belirtti.

Kadınların hak ettiği değeri görmesinin güçlü bir toplumun temel şartlarından biri olduğunu ifade eden Gümüş, mesajının sonunda tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Gümüş, 'Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir yaşam diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE