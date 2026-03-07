Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde ulaşım konforunu artırmak ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları modernize etmek amacıyla başlattığı çalışmaları hızlandırdı. Hafta sonu kısıtlaması gözetmeksizin sahada olan ekipler; Sümer Meydanı, Gölbaşı Caddesi ve Eskisaray Mahallesi çevresinde asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Başkan Tutdere Çalışmaları Yerinde İnceledi

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediyenin 7/24 esasıyla sahada olduğunu vurguladı. Şehrin ticari kalbi sayılan noktalarda yürütülen yenileme işlemlerinin önemine değinen Tutdere, şu açıklamalarda bulundu:

'Ekiplerimizle birlikte Adıyaman'ımızın kalbinde, Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı'ndayız. Hafta sonu olmasına rağmen sahadayız çünkü hemşerilerimizin ve esnafımızın mağduriyetini bir an önce gidermek istiyoruz. Yoğun yağışlar ve zorunlu altyapı çalışmaları nedeniyle yıpranan yollarımızı, hava koşulları el verdiği sürece süratle yenilemeye devam edeceğiz.'

Çarşı Esnafı Çalışmalardan Memnun

Özellikle çarşı merkezindeki yoğunluğu azaltmak ve toz/çamur sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yapılan asfalt serim çalışmalarını bölge esnafı ve vatandaş takdirle karşıladı. Başkan Tutdere, Adıyaman'ın yeniden inşası için durmaksızın çalışacaklarını belirterek, 'Adıyaman Belediyesi, halkının hizmetindedir. Şehrimizi el birliğiyle ayağa kaldıracağız. Yeni yollarımızın bölge esnafımıza ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

haber: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE