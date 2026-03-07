Depremin ardından kadın dayanışmasının sembolü olarak Adıyamanlı 7 kadının ortak hayaliyle kurulan Adıyaman Üreten Eller Kooperatifi üyelerinin başarısı dikkat çekiyor. Adıyaman'ın önemli ekonomik değerlerinden bir ürün olan narı, sadece bir meyve olarak değil; umudun, direncin ve paylaşmanın simgesi olarak ele alan kooperatif, nar çekirdeklerinden elde ettiği doğal yağlar ve sabunlarla kadın emeğini katma değere dönüştürüyor.

'Birbirimize Destek Olmak İçin Kadın Arkadaşlarımızla Bu Yola Çıktık '

Kadınların ekonomik özgürlüğe sahip olmasının önemli olduğunu vurgulayan Adıyaman Üreten Eller Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı ve proje sorumlusu Yasemin Bulgu, kadınların kendi ayakları üzerinde durmasının hem bireysel hem de toplumsal açıdan değerli olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Bizler depremden sonra bir araya geldik. Yaşadığımız zor süreci biraz olsun unutmak, birbirimize destek olmak ve aynı zamanda ekonomik olarak bir şeyler başarmak amacıyla kadın arkadaşlarımızla bu yola çıktık. İlk başta 7 arkadaş bir araya gelerek 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük ve Adıyaman'ın ekonomik değeri yüksek ürünlerinden biri olan nar üzerine çalışmaya karar verdik.'

'7 Kadınla Başladık Şu Anda 15 Kadın Olduk'

Kooperatiflerini ve Markalarını ekip olarak oluşturduklarını ve başlangıçta 7 kadınla yola çıktıklarını belirten Bulgu, bugün sayılarının giderek arttığını belirterek, 'Biz 7 kadın la başladık şu anda 15 kadın olduk. Kadınlarla o kadar güzel bir dayanışma içindeyiz ki çoğu kadınımız burada gönüllü olarak destek veriyorlar. Birbirimize destek oluyoruz, beraber üretiyoruz. Bir ekip halinde bir dayanışma halinde gücümüze güç katıyoruz' dedi.

'Görünür Olmak, Markalaşmak Kolay Değil'

Kooperatifleşme ve üretim sürecinde karşılaştıkları zorluklardan da bahseden Bulgu, özellikle markalaşma ve görünür olmanın kolay olmadığını ifade etti.

'Zorluklar her yerde olduğu gibi elbette var. Görünür olmak, markalaşmak, rekabet ortamında var olmak kolay değil bunlar başlı başına zorlu bir süreç.Ama kararlı olduğunuzda ve sizi köstekleyen değil destekleyen insanlar olduğunda bir şeyler başarmak o kadar da zor olmuyor.'

'Ürünlerimizde Adıyaman'ın Ekonomik Değerlerinden Birini Kullanmak İstedik'

Narın hem Adıyaman'ın ekonomik değerlerinden biri hem de sağlık açısından değerli bir ürün olduğunu ifade eden Bulgu, bu üründen bu yüzden farklı alanlarda faydalanmak istediklerini vurgulayarak, 'Nar hem Adıyaman'ın ekonomik değerlerinden biri, hem de nar gerçekten değerli ve sağlıklı bir ürün. Bizde bu yüzden narın bu özelliklerinden faydalanmak istedik. Biz narın bu özelliklerinden faydalanarak narı kozmetik alanlarında kullanmak istedik. Burada yaptığımız ürünlerde narın her şeyinden faydalanıyoruz. Narın çekirdeklerinden yağ elde ediyoruz. Sabunlarımızı nar suyundan elde ediyoruz. Nar kabuklarından peeling etkisi oluşturacak ürünler elde ediyoruz. Baktığınızda meyvenin hiçbir tanesi asla çöpe gitmiyor. Elimizdeki her şeyi değerlendiriyoruz. Doğaya değer vermemiz, doğal ürünlere değer vermemiz lazım bunu da biz kadınlar başarabiliriz' ifadelerini kullandı.

'Kadınlar Kendi Başlarına Güçlü İnsanlar'

Kadınların ekonomik özgürlüğünün önemine de dikkat çeken Bulgu, sözlerini şöyle tamamladı:

'Kadınlar kendi başlarına güçlü insanlar. Bir kadının kesinlikle ekonomik özgürlüğü olmalı. Kadın kendi ayakları üstünde durmalı. Bir kadının kendi yaptığı bir üründen kazanç sağlayıp ekonomik özgürlük elde etmesi kadar değerli bir şey yok. Bir kadın ekonomik özgürlüğünü almalı ve zaten içinde var olan o cevheri dışarı çıkarabilmeli. Çünkü biz kadınlar çok değerliyiz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.'

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN- Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE