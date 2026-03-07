Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların tarih boyunca Türk ve İslam medeniyetlerinde daima saygının, fedakârlığın ve toplumsal gücün sembolü olduğunu belirtti. Ertaş, 'Tarihimiz incelendiğinde görülür ki Türk kadını, sadece aile hayatının değil; devlet yönetiminden toplumsal hayata kadar pek çok alanda söz sahibi olmuş, milletimizin varlık mücadelesinde önemli roller üstlenmiştir' ifadelerini kullandı.

Ertaş, İslam'a göre kadının değerinin yüceltilmiş olduğunu ve annelik makamı ile en kutsal mertebelerden birine layık görüldüğünü hatırlatarak, 'Ayaklarının altına cennet serilmiştir. Bu anlayış, kadına verilen değerin kültürümüzün ve inancımızın temel taşlarından biri olduğunu açıkça göstermektedir' ifadelerine yer verdi.

Günümüzde kadınların eğitimden sağlığa, bilimden yönetime kadar hayatın her alanında önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Ertaş, 'Toplumsal gelişimin en önemli aktörlerinden biri olarak ülkemizin ilerlemesine katkı sunmaktadır. Özellikle eğitim camiamızda görev yapan kadınlarımız; sabırları, emekleri ve fedakarlıklarıyla geleceğimizin teminatı olan nesillerin yetişmesinde hayati bir rol üstlenmektedir' ifadelerini kullandı.

Sendikal mücadelede kadınların katkısının önemine değinen Ertaş, 'Türk Eğitim Sen'in büyümesinde, güçlenmesinde ve eğitim çalışanlarının haklarını savunma mücadelesinde kadınlarımızın emeği, azmi ve kararlılığı büyük bir paya sahiptir. Kadınlarımızın sendikal hayattaki varlığı, hem dayanışma ruhumuzu güçlendirmekte hem de mücadelemize ayrı bir anlam katmaktadır' dedi.

İbrahim Ertaş açıklamasının devamında, kadınların çalışma hayatında daha güçlü ve etkin yer almasının, haklarının korunmasının ve emeklerinin karşılığını almasının önemine dikkat çekerek, 'Kadınların sosyal ve çalışma hayatındaki yerinin güçlendirilmesi, sadece kadınlarımız için değil, toplumun tamamı için bir gelişmişlik göstergesidir' ifadelerini kullandı.

Türk Eğitim Sen İl Başkanı İbrahim Ertaş, mesajını şu sözlerle tamamladı: 'Vatanımız, bayrağımız ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli annelerimiz başta olmak üzere hayatın her alanında emek veren, alın terini ortaya koyan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü saygı ve minnetle kutluyoruz.'

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE