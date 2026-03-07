Adıyaman Belediyespor Yüzme Takımı, 20-22 Şubat tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Ulusal Gelişim Ligi 11-12 Yaş Grubu 1. Vize Yarışları'nda önemli bir başarıya imza attı. Yarışmalar sonunda başarılı performans sergileyen sporcular, 1. vize barajını geçerek ikinci vize yarışlarına katılmaya hak kazandı.

Elde edilen başarı nedeniyle Adıyaman Belediyesi tarafından sporcular için bir ödül töreni düzenlendi. Törende sporculara hediyeleri, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından takdim edildi.

Başkan Tutdere, törende yaptığı konuşmada genç sporcuların başarısının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, 'Adıyamanlı çocuklarımızın sporun farklı branşlarında elde ettiği başarılar bizleri son derece mutlu ediyor. Yüzme takımımızın Mersin'de düzenlenen yarışlarda gösterdiği performans, disiplinli çalışmanın ve emeğin bir sonucudur. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini gönülden kutluyorum. Belediye olarak gençlerimizin spor yapmasını desteklemeye, onların yanında olmaya ve başarılarını ödüllendirmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki sporcularımız önümüzdeki yarışlarda da ilimizi en iyi şekilde temsil ederek daha büyük başarılara imza atacaktır' ifadelerine kullandı.

Kaynak : PERRE