

NATO Sözcüsü Allison Hart, İran'ın Türkiye'yi hedef alan saldırı girişimini sert bir dille kınayarak, ittifakın Türkiye dahil tüm müttefiklerinin yanında kararlı bir şekilde durduğunu vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı, İran topraklarından ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından başarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Caydırıcılık ve Savunma Duruşumuz Oldukça Güçlü

Sözcü Hart, İran'ın bölge genelinde ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırgan tutuma dikkat çekerek, NATO'nun sarsılmaz desteğini yineledi. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Hart, "Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlardaki caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlüdür." ifadelerini kullandı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Türk hava sahasına yönelen mühimmat konusunda İranlı mevkidaşı Erakçi'ye Türkiye'nin net tepkisini ilettiği öğrenildi. Hart, açıklamasını "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." sözleriyle noktaladı.

KAYNAK HABER: TEKHA (TEK HABER AJANSI)