Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran topraklarından ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve havada etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki Türkiye'nin net tepkisini ilk ağızdan iletti. Görüşmede, bölgedeki çatışmaların yayılmasına neden olabilecek her türlü adımdan titizlikle kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Bölgesel Güvenlik ve Çatışmaların Yayılma Riski

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, mevkidaşı Erakçi'ye mühimmatın Türk hava sahasını tehdit etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Fidan, "Çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerekiyor" ifadesini kullanarak, bölgedeki hassas dengelerin korunması gerektiğinin altını çizdi.

NATO Unsurları Tarafından Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen söz konusu balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu bulunan NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından başarıyla etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yaşanan bu olay, bölgedeki hava savunma sistemlerinin teyakkuz halini bir kez daha gündeme getirdi.

KAYNAK: TEKHA (TEK HABER AJANSI)