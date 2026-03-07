Adıyaman Sevdalıları tarafından Ankara'da öğrenim gören sağlık bölümü öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Program, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Personel Atama Uzmanı Ali Arıcak'ın koordinasyonunda ve Ramiz Açıkgöz'ün katkılarıyla gerçekleştirildi. İftar buluşmasında öğrenciler, alanında uzman akademisyen ve hekimlerle bir araya geldi.

Program kapsamında öğrenciler, akademisyen ve hekimlerle mesleki deneyimlerin paylaşıldığı bir ortamda kariyer planlaması, uzmanlık alanları ve mesleki gelişim konularında bilgi alma fırsatı buldu.

İftar programına; Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Gündüz, İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Seyhan Fırat, Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Yaşar, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Uğur Kemal Gündüz, Acil Tıp ve Yoğun Bakım Uzmanı İbrahim Ertaş, Dr. Serhat Karataş ile Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Erdoğan katıldı.

Programda ayrıca hemşehri Ramiz Açıkgöz'e ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür edildi.

Ali Arıcak, düzenlenen iftar programının öğrenciler ile alanında deneyimli hekimleri bir araya getirmesi açısından önem taşıdığını belirterek, organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti. Arıcak, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade etti.

Kaynak : PERRE