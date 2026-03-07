AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'da kamu kurumları ve esnaf temsilcilerine yönelik bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlere AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun ve Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler de eşlik etti.

Program kapsamında Adıyaman'da görevine yeni başlayan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürü İsmail Yıldız, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Tepe ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat ziyaret edildi. Ziyaretlerde, kurum yöneticilerine yeni görevlerinde başarı dilekleri iletildi.

Görüşmelerde Adıyaman'da yürütülen kamu hizmetleri, kurumların çalışmaları ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Program kapsamında ayrıca Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ziya Duranay ile Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman da ziyaret edildi. Görüşmelerde esnafın talep, öneri ve beklentileri ele alındı.

Ziyaretler sırasında konuşan Mustafa Alkayış, 'Adıyaman'ımız için kurumlarımızla ve esnafımızla güçlü bir istişare zemini oluşturmaya devam ediyoruz. Şehrimizin gelişmesi, vatandaşlarımızın hizmetlere daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmesi için kamu kurumlarımızla sürekli istişare halinde olmaya büyük önem veriyoruz. Görevine yeni başlayan kıymetli yöneticilerimize başarılar diliyor, Adıyaman'ımıza yapacakları hizmetlerde her zaman destek olmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Diğer yandan esnafımız da şehrimizin ekonomik hayatının temel direklerinden biridir. Esnafımızın beklentilerini dinlemek, onların sorunlarına çözüm üretmek ve her zaman yanlarında olmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir' ifadelerine yer verdi.

Ziyaretler, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE