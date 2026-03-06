Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, kamuoyunda gündeme gelen anket tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP'nin siyasi anlayışında anketlerin belirleyici bir unsur olmadığını ifade eden Başkan Gümüş, partilerinin temel önceliğinin devlet ve millet olduğunu vurguladı.

Başkan Gümüş açıklamasında, 'Milliyetçi Hareket Partisi'nin anket derdi hiçbir zaman olmamıştır. 'Benim aklım hep Türkiye'dir' diyen Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli, Türk ve İslam coğrafyasının tamamını gönlüne sığdırmış bir liderdir. Bizim davamız devlet ve millet davasıdır' ifadelerini kullandı.

İl Başkanı olarak önceliklerinin Adıyaman olduğunu dile getiren Başkan Gümüş, çalışmalarını kent yararına sürdürdüklerini belirterek, 'Bizim derdimiz Adıyaman'dır. Ne olduğu belli olmayan anketlerle sahte şov yapmak Milliyetçi Hareket Partisi'nin karakterinde yoktur' dedi.

