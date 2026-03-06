Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı meteoroloji tarafından açıklandı. Bir kaç günden beri soğuk havaların etkisi altında olan Adıyaman genelinde yağış beklenmezken soğukların bir kaç gün boyunca daha etkili olacağı açıklandı.

Meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü verilerine göre parçalı bulutlu bir havanın hakim olunmasının beklendiği Adıyaman'da beklenen hava sıcaklıkları;

Bugün ve yarın Adıyaman'da hava sıcaklıkları şu şekilde;

6 Aralık Adıyaman hava sıcaklıkları

Adıyaman Merkez: 4/ 12

Besni: 2/ 9 Derece

Çelikhan: -1/ 7 derece

Gerger: 4/11 Derece

Gölbaşı: 1/ 12 Derece

Kahta: 3 / 13 Derece

Samsat: 3/ 13 Derece

Sincik: -1 / 7 Derece

Tut: 2 / 10 Derece

7 mart Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez:3/ 11

Besni: 1/ 7 Derece

Çelikhan: 0/ 5

Gerger: 4/ 9 Derece

Gölbaşı: 0/ 8 Derece

Kahta : 4 / 11 Derece

Samsat: 3/ 12Derece

Sincik:0/ 5Derece

Tut: 1 / 8 Derece

Kaynak : PERRE