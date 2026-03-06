Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı meteoroloji tarafından açıklandı. Bir kaç günden beri soğuk havaların etkisi altında olan Adıyaman genelinde yağış beklenmezken soğukların bir kaç gün boyunca daha etkili olacağı açıklandı.
Meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü verilerine göre parçalı bulutlu bir havanın hakim olunmasının beklendiği Adıyaman'da beklenen hava sıcaklıkları;
Bugün ve yarın Adıyaman'da hava sıcaklıkları şu şekilde;
6 Aralık Adıyaman hava sıcaklıkları
Adıyaman Merkez: 4/ 12
Besni: 2/ 9 Derece
Çelikhan: -1/ 7 derece
Gerger: 4/11 Derece
Gölbaşı: 1/ 12 Derece
Kahta: 3 / 13 Derece
Samsat: 3/ 13 Derece
Sincik: -1 / 7 Derece
Tut: 2 / 10 Derece
7 mart Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez:3/ 11
Besni: 1/ 7 Derece
Çelikhan: 0/ 5
Gerger: 4/ 9 Derece
Gölbaşı: 0/ 8 Derece
Kahta : 4 / 11 Derece
Samsat: 3/ 12Derece
Sincik:0/ 5Derece
Tut: 1 / 8 Derece
Kaynak : PERRE