Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yazılı bir açıklama yaptı. Milletvekili Tanal, Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin yaptığı resmi açıklamada Tanju Özcan hakkında herhangi bir suç duyurusunda veya şikâyette bulunmadığının ifade edildiğini aktararak, 'Şikâyetçi olmayan, zararın ortaya konulmadığı bir dosyada seçilmiş bir belediye başkanının tutuklu bulunması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır' ifadelerini kullandı.

Ceza hukukunun temel ilkelerine dikkat çeken Milletvekili Tanal, 'Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan hakkında yürütülen soruşturmada önemli bir gerçek ortaya çıkmıştır. Şok Marketler Ticaret A.Ş. yaptığı resmi açıklamada, Tanju Özcan hakkında herhangi bir suç duyurusunda veya şikâyette bulunmadığını açıkça ifade etmiştir. Ceza hukukunun temel ilkesi açıktır: Somut mağdur ve somut delil olmadan özgürlük kısıtlanamaz. Şikâyetçi olmayan, zararın ortaya konulmadığı bir dosyada seçilmiş bir belediye başkanının tutuklu bulunması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle hukukun gereği açıktır: Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan derhal serbest bırakılmalıdır' dedi.

Adaletin iddialarla değil delillerle işlemesi gerektiğini vurgulayan Milletvekili Tanal, hukukun herkes için var olduğunu ve eşit şekilde uygulanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak : PERRE

HABER: ŞANLIURFA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK