Akaryakıt ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarına ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, benzin, motorin ve LPG'de uygulanacak ÖTV tutarları, uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak güncellenebilecek.

Düzenlemeye göre, 2 Mart 2026 tarihi itibarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilan edilen bayi satış fiyatlarına esas alınan yurt içi rafineri çıkış fiyatları referans alınacak. Bu tarihten sonra rafineri çıkış fiyatlarında artış yaşanması durumunda, söz konusu artışın en fazla yüzde 75'ine kadar ÖTV tutarı azaltılabilecek.

Fiyatlarda düşüş olması halinde ise ÖTV, gerçekleşen gerilemenin yine en fazla yüzde 75'i oranında artırılabilecek. Ancak yapılacak artışların, 2 Mart 2026'da geçerli olan ÖTV seviyesini aşamayacağı belirtildi.

Eşel Mobil Sistemi Nasıl Uygulanacak?

Yeni sistemde 2 Mart tarihi esas alınacak. Bu tarihten sonra akaryakıt fiyatlarında artış yaşanırsa, artışın en fazla yüzde 75'i kadar ÖTV düşürülecek. Kalan kısım fiyatlara yansıtılacak.

Örneğin, bir üründe 10 liralık artış olması durumunda bunun yalnızca 2,5 lirası pompa fiyatına yansıyacak, 7,5 liralık bölüm ise vergiden karşılanacak.

Fiyatlarda düşüş olması halinde ise bu düşüşün en fazla yüzde 75'i kadar ÖTV artırılabilecek. Ancak ÖTV'de yapılacak artış, 2 Mart 2026'da geçerli olan tutarın üzerine çıkamayacak.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE